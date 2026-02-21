La salsa llora la pérdida de Willie Colón, ícono musical, falleció a los 75 años rodeado de su familia

El icónico músico Willie Colón, figura destacada de la salsa, falleció a los 75 años, según un comunicado de su familia publicado el 21 de febrero.

La noticia de su muerte fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del artista, donde se expresó: “Es con profunda tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido marido, padre y renombrado músico, Willie Colón. Falleció en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”. En el mensaje, la familia también destacó que, a pesar del dolor por su ausencia, se regocijan en el legado musical que dejó y en los recuerdos que perdurarán.

Colón, conocido por su trombón y su habilidad como compositor e intérprete, fue un pionero en el género de la salsa, creando clásicos como ‘Idilio’ y ‘Gitana’. En los últimos años, había enfrentado problemas de salud, incluyendo complicaciones respiratorias severas que lo llevaron a ser hospitalizado en Nueva York.

El comunicado familiar también incluyó un agradecimiento por el apoyo y las oraciones recibidas durante este difícil momento, solicitando privacidad mientras atraviesan su duelo.

Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Willie Colón se destacó no solo como músico, sino también como arreglista y productor, dejando una huella imborrable en la música latina. Su carrera abarcó varias décadas, y su influencia se siente en la salsa contemporánea. Entre sus éxitos más recordados se encuentra “Talento de televisión”, que consolidó su estatus como un artista polifacético en la industria musical.