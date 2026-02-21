Rafael Araneda revela su lucha de 25 años contra enfermedad autoinmune de tiroides en emotiva entrevista

Rafael Araneda revela que padece una enfermedad autoinmune relacionada con la tiroides, un secreto que ha guardado durante 25 años.

El reconocido animador chileno Rafael Araneda, famoso por su papel en el Festival de Viña del Mar, ha compartido públicamente su lucha contra una enfermedad autoinmune que afecta su tiroides, un diagnóstico que ha mantenido en privado durante más de dos décadas. En una entrevista íntima con Página7, Araneda explicó que ha estado lidiando con esta condición desde hace 25 años, lo que representa la mitad de su vida.

“Lo del hielo en la tina lo hago desde hace un tiempo por una terapia. Tengo una enfermedad autoinmune, de hace muchos años, es mi tiroides”, confesó el periodista, quien también mencionó que el aumento en la dosis de su medicación no ha resultado en una mejora significativa de su estado de salud.

Araneda, quien es esposo de la presentadora Marcela Vacarezza, destacó que ha estado explorando terapias complementarias en su búsqueda de bienestar. “En esa búsqueda aparece el frío, y he sentido algunos cambios, espero que me vaya bien con eso”, agregó, refiriéndose a sus intentos de incorporar tratamientos alternativos a su rutina médica habitual.

El animador también reflexionó sobre su diagnóstico, indicando que se enteró de su condición hace muchos años y que ha aprendido a buscar diferentes enfoques para manejar su salud. “Veo que mi solución ha sido que el médico me aumente la dosis; entonces, cuando empiezas a leer y a aprender, te das cuenta de que en una de esas es bueno buscar terapias alternativas y en eso estoy”, concluyó Araneda.

La revelación de Araneda ha generado un gran interés en los medios y entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y admiración por su valentía al compartir su experiencia personal.