Gobierno destina más de $16 mil millones para triplicar capacidad del Aeropuerto de Santiago

El Ministerio de Obras Públicas de Chile ha aprobado un ambicioso proyecto de diseño que busca triplicar la capacidad del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, con una inversión que supera los 16 mil millones de pesos.

Esta mañana, el ministerio anunció que la consultora IDOM-Vidal ha superado la etapa técnica y se ha adjudicado la licitación para el diseño del crecimiento del terminal aéreo. Este proyecto incluye la construcción de un tercer terminal de pasajeros, una tercera pista y nuevos accesos al principal aeropuerto del país, entre otras infraestructuras.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas, la propuesta contempla una construcción que se desarrollará a lo largo de las próximas décadas. El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, destacó que este avance representa un gran paso cualitativo para el transporte aéreo de pasajeros en Chile, posicionando al país a la altura de los grandes aeropuertos del mundo. La capacidad del aeropuerto se triplicará, lo que también permitirá una mejor conexión con el Metro de Santiago.

El proyecto implica que la superficie del aeropuerto deberá duplicarse a más de 2.300 hectáreas, y la infraestructura deberá contar con más de un millón de metros cuadrados de terminales, lo que permitirá movilizar hasta 84 millones de pasajeros al año y gestionar 125 operaciones aeronáuticas por hora. Este desarrollo es parte de un esfuerzo más amplio por modernizar y expandir la infraestructura aeroportuaria en Chile, en respuesta al creciente tráfico aéreo y a las necesidades de conectividad del país.