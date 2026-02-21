Joven motociclista asesina a automovilista de 51 años tras pelea de tránsito en Berazategui

Un motociclista de 25 años fue arrestado tras asesinar a golpes a un automovilista de 51 años en Berazategui, Buenos Aires, tras una discusión de tránsito.

El incidente tuvo lugar el jueves en la ciudad de Berazategui, donde un choque entre un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 51 años, y una motocicleta, manejada por el joven de 25, desató una violenta confrontación. Según las investigaciones preliminares, las causas del accidente aún están bajo análisis. Tras el choque, ambos conductores comenzaron a intercambiar reproches, lo que rápidamente escaló a una pelea física.

Los hechos fueron captados por dos testigos que grabaron la escena con sus teléfonos móviles, y los videos se han viralizado en las redes sociales. En las grabaciones se observa que el conductor del automóvil, tras el intercambio verbal, tomó un objeto contundente y se dirigió hacia el motociclista, atacándolo. El joven, en respuesta a la agresión, logró neutralizar el ataque inicial.

Sin embargo, la pelea no terminó ahí. Un video adicional muestra al motociclista derribando al automovilista y golpeándolo en el suelo. El hombre de 51 años quedó inmóvil sobre el asfalto y, lamentablemente, falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas.

Otro video que ha circulado muestra que el motociclista también golpeó al automovilista mientras este aún estaba dentro de su vehículo, y posteriormente pateó la puerta del Corsa. Durante este intercambio, se escuchan insultos entre ambos.

A los pocos minutos de recibir un llamado al 911, dos patrullas del Comando Local y una ambulancia del SAME llegaron al lugar. El personal médico confirmó el deceso del conductor en la escena. Posteriormente, la Policía llevó a cabo las pericias necesarias y retiró el cuerpo para su traslado a la morgue, donde se realizará la autopsia correspondiente.

El motociclista de 25 años fue detenido y la causa ha sido caratulada como homicidio, mientras las autoridades continúan investigando los detalles del incidente.