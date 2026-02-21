Gala del Festival de Viña 2026: Mega arrasa en rating y logra récord de reproducciones en vivo

La Gala del Festival de Viña 2026 deslumbró con sus looks y un gran rating en su transmisión.

La noche del viernes, el Festival de Viña del Mar 2026 dio inicio con su esperada Gala, donde celebridades del mundo del espectáculo se lucieron en la alfombra roja. El evento, conducido por Tonka Tomicic y José Antonio Neme, reunió a animadores, artistas del festival, miembros del jurado, actores y cantantes, convirtiéndose en un punto de encuentro para los rostros más reconocidos de la televisión chilena.

La transmisión de la alfombra roja fue un éxito rotundo para Mega, que lideró la sintonía con un rating online promedio de 1.466.765 personas por minuto entre las 21:09 y 01:18 horas. El momento más destacado de la noche se produjo con la aparición de la cantante chilena Katteyes y las actrices Jacinta Rodriguez y Cota Casteblanco, de la teleserie “El Jardín de Olivia”, lo que generó un peak de 1.909.139 espectadores.

Además, la transmisión digital del evento alcanzó un notable hito, logrando 1,1 millones de reproducciones en vivo a través de los canales de YouTube de Mega y Meganoticias. En comparación, otros canales también registraron cifras significativas: CHV alcanzó un rating online promedio de 414.909 personas por minuto, Canal 13 tuvo 182.657 y TVN 111.835.

El Festival de Viña del Mar 2026 comenzará oficialmente el domingo 22 de febrero y se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, con la participación de artistas de renombre como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Matteo Bocelli, Mon Laferte, Ke Personajes y Juanes, entre otros.