Gala de Viña 2026: Estrellas brillan en la alfombra roja con looks sorprendentes y clásicos

La Gala del Festival de Viña 2026 se celebró este viernes, atrayendo a más de cien celebridades que desfilaron por la alfombra roja del Sporting Club.

El evento, que marca el inicio de uno de los festivales más esperados de la música en Latinoamérica, reunió a animadores, miembros del jurado, artistas y reconocidos rostros de la televisión. Durante la gala, los asistentes mostraron una variedad de estilos, desde propuestas atrevidas hasta atuendos más clásicos, reflejando la diversidad y el glamour que caracteriza a este tipo de eventos.

Los presentadores José Antonio Neme y Tonka Tomicic fueron los encargados de guiar la velada, interactuando con los invitados y destacando los looks de los asistentes en la alfombra roja. La gala no solo sirvió como un preludio al festival, sino que también se convirtió en un escaparate de moda y estilo, donde cada famoso buscó dejar su huella.

El Festival de Viña del Mar, que se llevará a cabo en los próximos días, es conocido por su mezcla de música, comedia y espectáculos, y la gala de apertura es un evento clave que establece el tono para el resto del festival. Este año, se espera una programación variada que incluirá a artistas de renombre tanto nacional como internacional, lo que promete atraer a una gran audiencia tanto en el recinto como a través de las transmisiones televisivas.