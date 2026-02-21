Neculman fusiona afrobeats y tradición mapuche en su nuevo single ‘Sumpall’, un viaje musical hacia la identidad cultural

El cantante mapuche Neculman ha lanzado su nuevo sencillo titulado “Sumpall”, una fusión de afrobeats que incorpora ritmos contemporáneos junto a instrumentos tradicionales mapuche y letras en mapuzdungun. Este lanzamiento marca el inicio de su tercer álbum solista, titulado “Warriache”.

La creación de “Sumpall” surgió como un experimento musical en el que Neculman buscó integrar su identidad cultural con sonidos modernos. El año pasado, durante una transmisión en vivo en Facebook, el artista compartió los primeros versos de la canción, lo que llevó a una interacción con su audiencia. Posteriormente, recibió un mensaje de Rosa Curiqueo, conocida como “Sumpall Leuwfu”, quien le envió un registro vocal del coro, lo que dio inicio a una colaboración que culminó en la versión final del sencillo.

Durante su gira nacional “El volar del cóndor”, Neculman se reunió con Curiqueo en el sur de Chile para grabar la primera maqueta de la canción. Desde entonces, el trabajo continuó de manera remota hasta completar “Sumpall”, que en mapuzdungun se refiere a una sirena o entidad espiritual del agua.

El videoclip de “Sumpall”, que ya está disponible en YouTube, fue filmado en la playa de “Tunquén”, un santuario natural en el Pikun Mapu, que tiene un gran valor patrimonial indígena. Este lugar ha sido habitado por diversas culturas, incluyendo los Mapuche Lafkenche, lo que lo convierte en un escenario significativo para la obra. En el videoclip, se narra la historia de un joven mapuche que viaja hacia el mar para recargarse de energía y se encuentra con Sumpall, quien le otorga fuerza y un mensaje para continuar su lucha a través del canto.

La producción musical de “Sumpall” fue realizada por Neculman, con la masterización a cargo de Chalo G. La producción audiovisual fue desarrollada por Visión Producciones, con Sebastián Contreras en la cámara y el montaje realizado por el propio Neculman. Un aspecto personal del proyecto es que la actriz principal del videoclip es su hija, lo que representa un hito tanto artístico como familiar para el músico y su comunidad.

“Sumpall” no solo es el primer adelanto de “Warriache”, cuyo lanzamiento está programado para el primer semestre de este año, sino que también anticipa nuevas producciones audiovisuales, colaboraciones y una futura gira promocional.