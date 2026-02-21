Hualpén: locatarios de Chome se movilizan tras orden de demolición que amenaza sus emprendimientos

Una locataria de Chome, en la región del Bío Bío, ha interpuesto un recurso de protección tras recibir una orden de demolición de su local por parte de la Municipalidad de Hualpén.

Roxana Flores, quien se presentó en la Corte de Apelaciones de Concepción acompañada de otros emprendedores de la caleta, argumenta que esta medida amenaza a todos los locatarios de la zona, ya que ninguno de ellos posee patente comercial. Flores ha intentado gestionar este permiso desde el año pasado, pero hasta la fecha no ha tenido éxito.

El abogado Sebastián Urrutia, que representa a Flores, sostiene que la orden de demolición es ilegal. Según Urrutia, la municipalidad, al permitir la actividad comercial sin patentes, ha dado de facto una autorización a los locales y food trucks que operan en Chome.

Por su parte, el alcalde (s), Kenji Sanhueza, ha indicado que la demolición se justifica por la existencia de una construcción ilegal, sugiriendo que la falta de patente comercial no es el motivo de la acción municipal.

Además, el recurso de protección también denuncia una posible discriminación hacia Roxana Flores y plantea que todos los comerciantes de la caleta están en riesgo de enfrentar la misma situación de demolición. Urrutia ha señalado que esta es una de las razones por las que se ha presentado la acción legal.

La Corte de Apelaciones de Concepción tiene programada una audiencia para el próximo lunes, donde se evaluará la admisibilidad del recurso y se decidirá sobre la solicitud de no innovar, que busca suspender temporalmente la orden de demolición.