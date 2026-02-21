Escándalo en Viña: José Antonio Neme revela que Pamela Díaz quiso abandonar la Gala por compromisos comerciales

José Antonio Neme reveló un rumor sobre la Gala del Festival de Viña, donde se mencionó que Pamela Díaz mostró descontento por el retraso en la alfombra roja.

Durante el programa “Con Gusto a Viña”, el periodista José Antonio Neme destapó un posible escándalo relacionado con la Gala del Festival de Viña del Mar, al comentar que Pamela Díaz, conocida como “La Fiera“, había expresado su deseo de abandonar el evento debido a la tardanza en el inicio de la alfombra roja. Neme indicó que, según fuentes cercanas, Díaz se encontraba molesta por la demora, ya que tenía compromisos comerciales que cumplir.

“Me dijeron que nadie se desvaneció, nadie quedó con hambre”, comenzó Neme al describir el ambiente en el backstage de la Gala. Sin embargo, añadió que había un grupo de personas que se mostró inquieto por la espera, y que entre ellas se encontraba Pamela Díaz, quien supuestamente había manifestado su frustración. “Ella tenía otro objetivo comercial y no podemos evaluarla”, comentó Neme, sugiriendo que la situación podría haber afectado su desempeño en el evento.

Pamela Díaz desfiló en solitario en la alfombra roja, luciendo un vestido confeccionado con elásticos de calzoncillos, un diseño que llamó la atención y que estaba relacionado con la marca que la representa como rostro. A pesar de las especulaciones sobre su estado sentimental con el senador Felipe Kast, la figura pública optó por no hacer comentarios al respecto durante el evento.

Neme también mencionó que, aunque había rumores sobre la molestia de Díaz, no podía confirmar la veracidad de la información. “Me contaron a mí, puede que esté mintiendo, pero que claro, la Pamela quería salir más temprano”, expresó el periodista, quien también elogió el nuevo look de la presentadora, destacando su corte de cabello y su atractivo físico.

El Festival de Viña del Mar, uno de los eventos más esperados del año en Chile, continúa generando interés y controversia, no solo por las actuaciones musicales, sino también por los incidentes que ocurren tras bambalinas.