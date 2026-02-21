La salsa llora la pérdida de Willie Colón, ícono del género, fallece a los 75 años en Nueva York

La industria musical llora la pérdida de Willie Colón, ícono de la salsa, quien falleció a los 75 años en Nueva York.

El reconocido trombonista y compositor Willie Colón, figura emblemática de la salsa, falleció en la mañana del sábado 21 de febrero de 2026, a la edad de 75 años, en Nueva York. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial, donde se indicó que el artista “partió en paz, rodeado de su amada familia”, tras enfrentar complicaciones respiratorias. Sus allegados han agradecido las muestras de apoyo y han solicitado privacidad durante este difícil proceso de duelo.

Nacido como William Anthony Colón Román el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Colón dejó una huella imborrable en la música latina. Su carrera despegó a los 16 años con el lanzamiento de su álbum debut “El Malo” en 1967, en colaboración con el cantante Héctor Lavoe, bajo el sello Fania Records. Esta producción marcó el inicio de una de las duplas más influyentes en la historia de la salsa, que durante la década de 1970 popularizó temas icónicos como “Calle Luna, Calle Sol”, “Che Che Colé” y “El día de mi suerte”.

Colón también es conocido por su exitosa colaboración con Rubén Blades, con quien grabó álbumes que ampliaron la proyección internacional de la salsa. Entre sus interpretaciones más memorables se encuentran “Idilio”, “Gitana”, “Talento de televisión” y “El gran varón”, canciones que han perdurado a lo largo de las generaciones y continúan siendo parte del repertorio salsero.

Su última actuación en vivo tuvo lugar el 9 de agosto de 2025 en San Juan, Puerto Rico, donde se despidió de los escenarios en un emotivo concierto junto a la Orquesta Filarmónica local. La noticia de su fallecimiento ha conmovido a sus seguidores y a la comunidad musical, que lo recuerda como un pionero y un innovador en el género de la salsa.