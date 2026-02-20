Gala de Viña 2026: Todo listo para la Noche Cero con invitados, horarios y sorpresas en la alfombra roja

La Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 se prepara para deslumbrar con más de 130 invitados confirmados.

El Sporting Club de Viña del Mar se convertirá este viernes 20 de febrero en el centro de atención del espectáculo local, al albergar la esperada “Noche Cero” del festival. Este evento no solo marca el inicio oficial de la semana festivalera, sino que también establece las primeras tendencias y define las duplas que participarán en el certamen. La Gala será transmitida en vivo por Mega, comenzando con una previa a las 19:00 horas, seguida del desfile central programado para las 21:00 horas. Además, habrá cobertura digital en tiempo real, permitiendo a los seguidores seguir cada look y declaración de los asistentes.

La conducción del evento estará a cargo de Tonka Tomicic y José Antonio Neme, quienes estarán acompañados por un panel de expertos en moda que comentará los momentos más destacados de la alfombra roja. Entre los asistentes se encuentran reconocidas figuras del espectáculo, el deporte y la música, así como influencers y nuevos rostros que están ganando popularidad.

Se anticipa que algunas parejas llegarán juntas, lo que podría consolidar relaciones ya conocidas, mientras que otras apariciones podrían sorprender al público. La Gala de Viña es conocida por ser un termómetro del espectáculo chileno, donde cada llegada no solo muestra moda, sino que también puede ser una declaración pública. Los reencuentros, las ausencias notables y las posibles oficializaciones de relaciones son elementos que suelen acaparar la atención mediática y generar conversación durante toda la semana del festival.

Este evento, que ha sido parte integral de la cultura chilena, promete no solo ser un espectáculo visual, sino también un espacio donde se definen las tendencias y se generan temas que resonarán en los días siguientes.