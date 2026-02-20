Eric Dane, el querido actor de Grey’s Anatomy, fallece a los 53 años tras luchar contra la ELA

El actor Eric Dane, conocido por sus papeles en series como “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, falleció a los 53 años tras una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Su familia confirmó la noticia, destacando que pasó sus últimos momentos rodeado de sus seres queridos, incluyendo a su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia.

Dane había revelado su diagnóstico de ELA en 2025, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando una progresiva pérdida de la funcionalidad motora. En un programa de televisión, el actor compartió que solo podía mover su brazo izquierdo y expresó su temor de que la enfermedad afectara su movilidad en las piernas. “No creo que este sea el final de mi historia (…) Estoy luchando con todas mis fuerzas”, afirmó en esa ocasión.

A lo largo de su enfermedad, Dane se convirtió en un ferviente defensor de la concienciación sobre la ELA y la investigación relacionada, buscando ayudar a otros que enfrentan la misma lucha. La ELA, según la Clínica Mayo, provoca debilidad muscular, dificultades para hablar y tragar, y en etapas avanzadas, problemas respiratorios, aunque la capacidad cognitiva generalmente se mantiene intacta.

