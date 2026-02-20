Cortes de luz programados en Santiago: conoce horarios y comunas afectadas este 20 de febrero

La empresa Enel ha anunciado cortes de luz programados en nueve comunas de Santiago para este viernes 20 de febrero, con interrupciones que podrían durar hasta siete horas en algunos sectores.

Según la información proporcionada por Enel, estos cortes son parte de trabajos de mantenimiento programados, así como por fallas técnicas y emergencias relacionadas con condiciones climáticas o accidentes. La compañía ha indicado que los cortes se comunican con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades. Para verificar si su domicilio se encuentra entre las áreas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel.

Los cortes de luz afectarán a las comunas de Providencia e Independencia, donde se espera que el servicio se interrumpa desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Enel también ha recordado que, en caso de que las suspensiones impacten a personas electrodependientes, estas pueden comunicarse a los números de asistencia habilitados: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

