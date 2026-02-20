El cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, ha expresado su preocupación por el fenómeno de los therians, una tendencia que ha ganado popularidad en Latinoamérica, especialmente en Argentina y México. Chomali considera que este movimiento no es simplemente una moda pasajera, sino un “grito desesperado de amor, cariño y consideración” por parte de los jóvenes que, según él, se sienten solos y abandonados por la sociedad actual.

En sus declaraciones a través de redes sociales, Chomali argumentó que detrás de la aparición de los therians se encuentra un desencanto con la humanidad y una crítica a una sociedad que él describe como “frívola e individualista”, que no ofrece esperanza ni grandes ideales. El cardenal subrayó que “los jóvenes están solos, los hemos abandonado. ¡Así es!”.

Este fenómeno ha sido objeto de análisis por parte de diversos especialistas, quienes sugieren que la identificación con los therians puede ser parte de un proceso de búsqueda de identidad entre los adolescentes, en un contexto donde la necesidad de pertenencia y la influencia de las redes sociales son cada vez más predominantes.

En otro contexto, se ha reportado la muerte de dos mujeres en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras, lo que ha llevado a sus familiares a agradecer las muestras de apoyo y a solicitar privacidad durante su duelo. Además, el Gobierno de Gabriel Boric ha sido criticado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien advirtió que las acciones del mandatario podrían “socavar la seguridad regional” y afectar al pueblo chileno, sugiriendo que su legado podría verse comprometido por estas decisiones.

Por otro lado, el tribunal correspondiente ha señalado que la sentencia original no otorgó derechos a ninguna de las partes involucradas ni resolvió la calificación del proyecto en cuestión, limitándose a ordenar al Comité de Ministros emitir un nuevo pronunciamiento, sin cerrar la instancia ni abordar el fondo del asunto.