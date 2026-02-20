Gala de Viña 2026: Tita Ureta y César Campos anticipan sorpresas y el ambiente festivo de la Pre Gala

Este viernes 20 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2026 dará inicio con la emblemática ”Noche Cero”, un evento que se ha convertido en un punto de encuentro para los chilenos y que marca el comienzo de la temporada estival en el país. La Gala, que se celebrará a partir de las 21:00 horas, contará con la participación de más de 100 personalidades del espectáculo, incluyendo artistas, animadores, modelos, deportistas e influencers, quienes desfilarán por la alfombra roja.

La conducción de la Gala estará a cargo de Tonka Tomicic y José Antonio Neme, mientras que Marcelo Marocchino ofrecerá comentarios sobre la moda y Florencia Vial se encargará de las reacciones en vivo. Antes de la Gala, se llevará a cabo la Pre Gala, que comenzará a las 19:00 horas, presentada por Tita Ureta y César Campos, quienes compartirán el ambiente y los preparativos para el evento.

En una conversación con La Hora, Ureta y Campos expresaron su entusiasmo por la Pre Gala. Ureta comentó: “El ánimo está altísimo. La Gala siempre tiene una energía especial, pero la Pre Gala es como encender los motores: ahí parte la conversación, la expectativa y el pulso en vivo con la gente”. Por su parte, Campos destacó la importancia de la alfombra roja, describiéndola como un “ser vivo” donde la espontaneidad y el glamour se entrelazan, lo que genera momentos únicos en televisión.

Ambos presentadores anticipan una Pre Gala dinámica, con interacción y sorpresas. Campos mencionó que la idea es no solo observar lo que sucede, sino también interpretarlo y jugar con ello, creando un ambiente entretenido y lleno de complicidades con el público. Ureta, quien reveló que este año reutilizará un vestido y será la primera mujer en mostrar su pancita de embarazo en la Gala, añadió que este evento es un ritual de verano que une a las familias chilenas.

La Gala de Viña del Mar es considerada uno de los eventos más esperados del verano en Chile, no solo por su enfoque en la moda y las celebridades, sino también por su capacidad de generar conversación y conexión entre los espectadores. Este año, se espera que la Gala y su Pre Gala ofrezcan momentos memorables y un sello distintivo que resalte la identidad nacional.