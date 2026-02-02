Accidente en autopista Los Andes deja dos niñas argentinas graves y dos abuelos fallecidos

El Hospital San Camilo de San Felipe ha emitido un nuevo parte médico sobre el estado de salud de las dos niñas argentinas que se encuentran internadas tras un trágico accidente en la región de Valparaíso. Según el portal mendocino El Sol, ambas menores siguen en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, bajo estricta vigilancia médica. Los profesionales de salud han informado que las adolescentes, de 13 y 11 años, están hemodinámicamente estables a pesar de la gravedad de sus condiciones y están respondiendo favorablemente a los tratamientos recibidos.

El accidente ocurrió en la autopista Los Andes, cerca de la comuna de San Felipe, cuando las niñas viajaban con sus abuelos, Víctor Hugo Venturín (65) y Mónica Elsa Torres (64), ambos oriundos de Mendoza, quienes lamentablemente perdieron la vida en el lugar del siniestro. Las menores fueron trasladadas de urgencia a diferentes hospitales debido a la severidad del impacto: una de ellas presenta múltiples fracturas, mientras que la otra sufrió politraumatismos severos.

Además, el accidente involucró a un vehículo SUV chileno cuyo conductor, un ciudadano brasileño residente en Chile, también falleció. Este individuo trabajaba en el Hospital de Llay Llay. La Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros ha determinado que el conductor brasileño fue el responsable del choque, y se ha indicado que la densa neblina que había esa mañana pudo haber influido en la dinámica del accidente.

Mientras la investigación sigue su curso, las esperanzas se centran en la recuperación de las niñas, quienes continúan siendo monitoreadas por equipos médicos especializados.

La tragedia ha causado una profunda conmoción en Mendoza, especialmente en la comunidad de Maipú, donde Venturín ejercía como odontólogo y dirigía la clínica Venturín Odontología. Su esposa también trabajaba en el área administrativa de la misma clínica. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, donde Venturín se formó, ha emitido un mensaje de condolencias: “Autoridades, Profesores, Estudiantes, Egresados y PAA, informamos con pesar el fallecimiento de quien fue alumno de nuestra casa de estudios. Desde nuestra FO, acompañamos con pesar a su familia, amigos y allegados en este triste momento”.