Teletón 2025: La conmovedora historia de Sebastián Demangel, un símbolo de superación y esperanza

La Teletón, el evento benéfico que reúne a los chilenos durante 27 horas para apoyar a personas con discapacidad, se llevará a cabo este año el 28 y 29 de noviembre de 2025. Este evento ha dejado una profunda huella en millones de televidentes que lo siguen cada año, destacando historias conmovedoras de superación y resiliencia.

Una de las historias más impactantes que resonó en la memoria colectiva de los chilenos es la de Sebastián Demangel, quien en 2004 compartió su experiencia tras sufrir un grave accidente automovilístico a los 17 años. Este accidente lo dejó en coma durante un mes y medio y le causó una ataxia cerebelosa, afectando su movilidad y autonomía. En su participación en la Teletón, Demangel relató su proceso de recuperación, donde logró volver a caminar, utilizar el transporte público y atarse los zapatos por sí mismo, acciones que al principio consideraba imposibles.

Sin embargo, su camino hacia la reintegración social estuvo lleno de obstáculos. A menudo, enfrentó situaciones difíciles, como ser bajado de los buses por su forma de hablar y caminar, lo que generaba la percepción errónea de que estaba ebrio.

En 2023, Demangel volvió a ser noticia, pero esta vez por un trágico incidente de delincuencia. Mientras se encontraba en su nueva casa en Maitencillo, en la región de Valparaíso, un grupo de cinco asaltantes irrumpió en su hogar, amenazándolo a él y a una amiga con cuchillos y pistolas. Durante el asalto, Demangel fue apuñalado en una pierna y ambos fueron atados con cuerdas. Afortunadamente, su amiga logró liberarse y pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a Carabineros.

Posteriormente, Demangel fue trasladado a Santiago, donde se recuperó de las lesiones físicas y del trauma emocional en la casa de sus padres. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 100 seguidores, comparte escasos registros de su vida actual, manteniendo un estilo característico con su cabello largo y barba abundante.

La Teletón continúa siendo un evento significativo en Chile, no solo por su objetivo de recaudar fondos, sino también por las historias de vida que inspira y la comunidad que logra unir en torno a la causa de la discapacidad.