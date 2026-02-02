Juan David Rodríguez e Daniela Aránguiz en audiencia por injurias: “Estoy en el aeropuerto, acabo de llegar”

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia relacionada con la querella interpuesta por Juan David Rodríguez contra Daniela Aránguiz, quien es acusada de injurias graves. Rodríguez sostiene que las declaraciones de Aránguiz han perjudicado su honra, imagen personal y trayectoria profesional. La controversia se origina en comentarios que la exintegrante de Mekano realizó en septiembre, tras una polémica en el programa «Primer Plano», donde Rodríguez cuestionó su paternidad.

Durante esa emisión, Aránguiz lanzó críticas severas hacia Rodríguez, afirmando: “Yo creo que tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza”, en referencia a los problemas de adicción que él ha admitido haber enfrentado en el pasado.

En la audiencia, Rodríguez estuvo presente en el tribunal, mientras que Aránguiz se conectó de manera telemática desde el extranjero. Sin embargo, su conexión generó descontento inmediato. La magistrada que presidía la audiencia cuestionó: “La señorita Daniela está autorizada para comparecer vía telemática. ¿Qué pasa con su conexión?” El abogado de Aránguiz solicitó un breve aplazamiento para que su clienta pudiera conectarse adecuadamente.

Poco después, se observó a Aránguiz caminando por el aeropuerto y hablando con otra persona, lo que provocó la irritación de la jueza. Esta le pidió que mantuviera el orden, preguntándole: “¿Nombre completo?… No, pero si va conversando, hablando… Se instala en alguna parte y se sienta como corresponde”. Aránguiz respondió: “Estoy en el aeropuerto, acabo de llegar…”, a lo que la jueza replicó de manera contundente: “No le estoy preguntando dónde está llegando, señorita”.

Debido a la falta de condiciones para continuar la audiencia, la jueza decidió reprogramar la cita, estableciendo una nueva fecha para el 12 de enero, donde ambas partes deberán comparecer de manera presencial. Aránguiz mencionó que tiene un viaje programado para el 30 de diciembre, pero que podría modificarlo si es necesario. La situación ha generado gran expectación en el ámbito de la farándula, dado el historial de conflictos entre ambos personajes.