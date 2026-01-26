Universidad de Chile enfrenta sanciones y presión antes del debut de Meneghini en el Campeonato Nacional

La Universidad de Chile enfrenta un duro revés a pocos días de la presentación de su nuevo entrenador, Francisco Meneghini, en el Campeonato Nacional.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha impuesto una sanción al club debido a los graves incidentes ocurridos durante su último partido como local contra Coquimbo Unido. Estos desórdenes incluyeron la exhibición de lienzos no autorizados, interrupciones en el desarrollo del encuentro y el uso reiterado de pirotecnia. Como consecuencia, se ha decidido que 3.327 aficionados de la galería norte no podrán ingresar al Estadio Nacional para el partido inaugural contra Audax Italiano, programado para el viernes 30 de enero.

Este castigo llega en un momento crítico para Meneghini, quien asumirá su cargo con la esperanza de un inicio exitoso, especialmente tras una decepcionante derrota de 3-0 en su debut amistoso contra Universitario de Perú. Este resultado ha incrementado la presión sobre el nuevo director técnico, quien busca revertir la situación desde su primer encuentro oficial.

Además del debut de Meneghini, se anticipa la participación de jugadores clave como Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas y Lucas Romero, quienes no lograron destacar en el partido amistoso y ahora tienen la oportunidad de reivindicarse en esta nueva etapa del club. La Universidad de Chile se prepara para enfrentar un desafío significativo en su búsqueda de mejorar su desempeño en el torneo.