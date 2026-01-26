Gobierno de Boric enfrenta escaso tiempo legislativo: solo siete días para aprobar proyectos clave antes del cambio de mando

El gobierno de Gabriel Boric enfrenta un desafío legislativo significativo en sus últimos días de mandato, con la inminente entrega de la banda presidencial a José Antonio Kast en 44 días. Durante este breve periodo, el Ejecutivo busca avanzar en su agenda legislativa, que incluye proyectos como el Fondo de Educación Superior (FES), la reforma al sistema de nombramientos, la reforma política, la Sala Cuna Universal, un nuevo sistema de Inteligencia, así como iniciativas sobre aborto y eutanasia.

Sin embargo, la situación se complica debido a que los legisladores solo estarán disponibles para discutir y votar en el Congreso durante siete días antes del receso legislativo de febrero. Este mes es tradicionalmente un periodo de inactividad en el que ni la Cámara de Diputados ni el Senado celebran sesiones. Además, el Senado ha decidido adelantar sus sesiones, lo que significa que el Congreso solo funcionará hasta el miércoles de esta semana. Las fechas restantes para que el gobierno impulse sus proyectos son el 26, 27 y 28 de enero, y luego el 2, 3, 4 y 5 de marzo, aunque esto dependerá de la agenda que acuerden las corporaciones legislativas.

Con este panorama, el gobierno ha tenido que priorizar sus proyectos, y se ha confirmado que el FES, la reforma al sistema de nombramientos, el proyecto de aborto y el de eutanasia no serán discutidos antes de que finalice la administración de Boric. Aunque se esperaba que el proyecto de aborto no contara con el apoyo necesario para su aprobación, en el oficialismo hay descontento por la falta de apertura a la discusión legislativa, algo que el gobierno había prometido. En cuanto a la eutanasia, el Ejecutivo no logró convencer a la oposición en el Senado, que se negó a votar el proyecto.

El FES, que había generado grandes expectativas, no verá la luz en este gobierno, a pesar de haber pasado el primer trámite legislativo en la Cámara. En la comisión de Educación del Senado, el proyecto perdió impulso debido a cuestionamientos sobre su financiamiento y otros aspectos técnicos. El senador Iván Flores (DC) comentó que “claramente esos proyectos no tienen ninguna posibilidad de avanzar de aquí al fin del mandato del presidente Boric” y criticó la gestión del gobierno en cuanto a la urgencia de estos trámites.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) también subrayó que los espacios para discutir estos proyectos son mínimos y que ya se han priorizado otros temas en el Senado, como el de inteligencia y el de incendios. En este contexto, el presidente electo ha señalado que las discusiones sobre estos temas son “bastante artificiales” y ha hecho referencia a las conversaciones que se han mantenido con respecto a la futura administración.

En medio de esta situación legislativa, el gobierno de Boric se encuentra en una carrera contra el tiempo para intentar dejar algún legado legislativo antes de la transición de poder, mientras que la oposición se prepara para asumir el control del Congreso.