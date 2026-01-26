Kika Silva aclara rumores tras su separación de Gonzalo Valenzuela: «He visto muchas mentiras estos días»

Kika Silva y Gonzalo Valenzuela han confirmado su separación, tras un matrimonio que comenzó en abril de 2024, asegurando que la decisión fue consensuada y en buenos términos.

La noticia de la ruptura se hizo pública la semana pasada, generando un aluvión de especulaciones sobre las razones detrás de su decisión. En el programa «Zona de Estrellas», se mencionaron problemas económicos y deudas de Valenzuela como posibles factores que habrían influido en la relación. Sin embargo, ni Silva ni Valenzuela han corroborado estas afirmaciones.

Ante el creciente interés mediático y los rumores que rodean su separación, Kika Silva optó por dirigirse a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. En su mensaje, la modelo e influencer explicó su decisión de mantenerse alejada de las especulaciones, afirmando: “Estos días he intentado estar desconectada de lo que se dice. Siempre he sido sincera por este canal y valoro profundamente esta comunidad. Pero a veces el silencio no es frialdad, es cuidado.”

Silva también subrayó que muchas de las versiones que circulan en la prensa no reflejan la realidad de su situación. Aclaró que su principal motivación para la separación fue la búsqueda de la tranquilidad para ambos, afirmando: “No todo se explica. No todo se defiende. He visto muchas mentiras estos días. Entiendo que terminar un matrimonio en buenos términos puede ser algo ‘fome’ para el mundo en el que trabajo, pero es mi realidad. Algunas decisiones se toman para proteger la paz.”

La separación de Silva y Valenzuela ha captado la atención del público, no solo por su corta duración de matrimonio, sino también por la forma en que ambos han manejado la situación en medio de la presión mediática. La pareja se había casado en un evento que fue ampliamente cubierto por los medios, lo que hace que su separación sea igualmente notable en el ámbito del espectáculo.