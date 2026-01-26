Conflicto entre ministros de Kast por nombramiento de Steinert en Seguridad genera versiones contradictorias y cuestionamientos del oficialismo

Claudio Alvarado y Mara Sedini han presentado versiones contradictorias sobre las conversaciones previas entre José Antonio Kast y la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lo que ha generado cuestionamientos en el oficialismo.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la controversia surgida por las interacciones previas entre Kast y Steinert, lo que ha llevado a la actual vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a exigir aclaraciones sobre la situación. La polémica se intensificó tras las declaraciones de Mara Sedini, quien afirmó que los contactos con la ex fiscal de Tarapacá habían comenzado “hace un buen tiempo” y que su nombramiento no fue improvisado.

Ante las preguntas sobre la cronología de estas conversaciones, Alvarado contradijo a Sedini, afirmando que la comunicación se produjo “pocos momentos antes de que ella asumiera la nominación”, asegurando que no hubo interferencia en la independencia del Ministerio Público. “Siempre habrá polémicas, pero lo importante es que tenemos una ministra de Seguridad que es un lujo para el país”, declaró Alvarado, quien enfatizó que la voluntad de la persona designada es fundamental para asumir el cargo.

Por su parte, Sedini precisó que las conversaciones comenzaron “días antes” de su nominación, y no “horas” como sugirió Alvarado. “Es de sentido común que el presidente electo converse con su equipo cercano para definir los perfiles de quienes integrarán su gabinete”, afirmó. Sedini también destacó que las conversaciones fueron parte de un proceso normal de construcción de ministerios y que el revuelo generado era innecesario.

Camila Vallejo, en respuesta a la controversia, instó al nuevo gobierno a proporcionar detalles sobre la cronología de los diálogos con Steinert, subrayando que corresponde a la administración entrante aclarar la situación. Vallejo expresó que hay un interés público y periodístico en este asunto, y que es responsabilidad del nuevo gobierno ofrecer una versión clara sobre el nombramiento.

La discusión sobre la designación de Steinert ha suscitado críticas del oficialismo, que cuestiona la posible vulneración de la autonomía del Ministerio Público y plantea dudas sobre si la ex fiscal tenía una “doble agenda”. En medio de este debate, el presidente electo, José Antonio Kast, minimizó la controversia, calificándola de “artificial” y reafirmando la normalidad de las conversaciones en el proceso de formación del gabinete.