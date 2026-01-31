Universidad de Chile y Audax Italiano empatan sin goles en un partido marcado por incidentes y expulsiones en el Nacional

La Liga de Primera 2026 comenzó con un empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en un partido marcado por disturbios en las gradas.

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional, se vio empañado por graves incidentes que comenzaron a los dos minutos de juego, cuando un grupo de barristas de la Universidad de Chile lanzó objetos al campo e intentó invadir la cancha. La situación se tornó más crítica en el segundo tiempo, cuando un pequeño grupo encendió fuego en el sector sur del estadio, generando una densa humareda negra que obligó al árbitro a detener el partido temporalmente.

A pesar de los problemas fuera del campo, el partido en sí no ofreció muchas emociones. La Universidad de Chile, que debutaba en esta nueva temporada, sufrió dos expulsiones: Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero fueron enviados a las duchas tras recibir tarjetas rojas. Aunque Octavio Rivero también fue amonestado, tras la revisión del VAR se determinó que solo merecía una tarjeta amarilla.

El juego se mantuvo sin goles, con pocas oportunidades claras en ambas porterías. A pesar de las complicaciones y la tensión en las gradas, los dirigidos por “Paqui” Meneghini lograron mantener el empate y resistir los embates del equipo itálico en los minutos finales del encuentro, lo que resultó en un reparto de puntos en el inicio de la liga.