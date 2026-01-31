Ministra Williams celebra 10 años de la Mesa Mujer y Minería en Antofagasta, destacando avances en inclusión femenina en la industria

La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, encabezó en Antofagasta la conmemoración de la Mesa Mujer y Minería, un espacio de colaboración entre el sector público y privado que busca fomentar la inclusión de mujeres en la industria minera.

Este evento, que se celebra en el contexto del décimo aniversario de la mesa, reúne a empresas mineras, gremios, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los ministerios de Minería, Trabajo y Previsión Social, y de la Mujer y la Equidad de Género. Williams destacó que “la Mesa Mujer y Minería ha permitido que en estos diez años podamos avanzar decididamente en la incorporación de mujeres en la industria minera”, subrayando la importancia de este sector en la economía chilena y su potencial para enfrentar grandes desafíos.

La ministra también mencionó que la región de Antofagasta, donde se realizó la conmemoración, alberga al 52% de las mujeres que trabajan en minería en el país. “Hoy día referentes mundiales tenemos un 23% de mujeres que se han incorporado a la industria minera y nos llevan a ser el país que más mujeres incluye en minería”, agregó.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, enfatizó que esta iniciativa ha trascendido gobiernos y busca agregar valor a la minería mediante la inclusión. Chacón afirmó que “esta instancia se proyecta hacia el futuro como una mesa que va a seguir propulsando la presencia de la mujer en la economía, en los distintos sectores productivos”. También destacó que la inclusión de mujeres en el ámbito laboral contribuye a una democracia más robusta.

Durante la ceremonia, se reconoció a seis mujeres pioneras en la minería chilena: Claudia Moreal, Kenia Aguirre, Katharina Jenny, Susana Torres, Claudia Orellana y Amparo Cornejo, por su liderazgo y trayectoria en el sector.

Además, se premiaron las iniciativas ganadoras del Concurso Buenas Prácticas de Inclusión en la Industria Minera. En la categoría “Prevención que transforma”, el primer lugar fue otorgado a Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM por su “Programa de Transformación Cultural: Buen Trato en Collahuasi”, que busca asegurar un ambiente laboral respetuoso y prevenir la violencia laboral.

En la categoría “Minería que cuida”, Epiroc recibió el primer premio por su programa “12 semanas post natal igualitario”, que ofrece licencia parental remunerada de al menos 12 semanas para todos los empleados, independientemente de su género. Por último, BHP Chile fue galardonada en la categoría “Diversidad que suma” por su programa “Jasper”, que promueve la inclusión y el respeto hacia la comunidad LGBTQ+ en sus operaciones en Chile.