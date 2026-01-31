El documental “Melania” enfrenta críticas y escasa asistencia, mientras Amazon invierte millones en su promoción y producción

El documental titulado “Melania” se estrenará este fin de semana en 27 países, pero enfrenta serias dudas sobre su atractivo para el público. A pesar de una intensa campaña publicitaria, informes desde Estados Unidos indican que se están tomando medidas drásticas para evitar que las salas de cine aparezcan vacías, incluyendo el pago a los asistentes para que ocupen asientos durante las proyecciones.

El contraste entre la narrativa oficial y la realidad de la taquilla es notable. Mientras el expresidente Donald Trump, esposo de Melania Trump, afirma que las entradas están “casi agotadas” y celebra el interés del público, un análisis de los sistemas de venta en las diez principales cadenas de cine del país revela que la mayoría de los asientos siguen disponibles. En Boston, la situación se ha vuelto crítica, con anuncios que ofrecen hasta 50 dólares a quienes se comprometan a permanecer en sus asientos hasta el final de la proyección.

“Melania”, que tiene una duración de una hora y 44 minutos, se centra en la perspectiva de la primera dama durante los 20 días previos a su regreso a la Casa Blanca. En una reciente entrevista con FOX, Melania defendió el documental, afirmando: “Soy una persona muy reservada y muy selectiva. Esa es mi decisión y nadie me controla”, aludiendo a su motivación para compartir aspectos de su vida privada.

Sin embargo, el filme ha recibido críticas abrumadoramente negativas. The Guardian lo calificó de “desalentador, aburrido y poco revelador”, sugiriendo que, aunque podría hacerse un buen documental sobre la exmodelo eslovena, este en particular es “irrecuperable”.

La controversia no se limita a la recepción del documental. Amazon, a través de Amazon MGM Studios, invirtió 40 millones de dólares en su producción, de los cuales 35 millones fueron destinados a la promoción, incluyendo costosas campañas publicitarias en lugares como la pantalla esférica de Las Vegas. Esta decisión ha generado descontento entre los empleados de Amazon, que recientemente enfrentaron despidos masivos de 16,000 trabajadores. Analistas del mercado sugieren que esta inversión no es solo una estrategia comercial, sino también un intento político de acercarse a la administración Trump.

Por su participación en el documental, Melania Trump recibió una compensación de 28 millones de dólares, lo que añade otra capa de controversia a este lanzamiento.