Tensión en el Estadio Nacional: Barristas de la U provocan disturbios y vandalizan instalaciones durante el debut ante Audax Italiano

El debut de la Universidad de Chile en la Liga de Primera ante Audax Italiano se vio empañado por disturbios en el Estadio Nacional, donde aficionados intentaron invadir el campo y provocaron incidentes.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional, comenzó con normalidad, pero la situación se tornó caótica cuando un grupo de hinchas intentó acceder al terreno de juego de manera violenta. Además, se encendieron fuegos artificiales, lo cual está prohibido por las normativas del torneo. A pesar de estos incidentes iniciales, el partido se desarrolló sin mayores contratiempos hasta el final de la primera mitad.

Sin embargo, la calma fue efímera. En el sector suroriente del estadio, se reportaron corridas y actos de vandalismo, incluyendo la destrucción de mobiliario del recinto. La barra de la Universidad de Chile, conocida como Los de Abajo, había convocado a una manifestación a través de redes sociales para el día del partido, en respuesta a sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP debido a incidentes previos en un encuentro contra Coquimbo Unido el año pasado.

Durante el segundo tiempo, la situación se intensificó cuando algunos barristas comenzaron a prender fuego a las butacas en su sector, y otras fueron lanzadas hacia el personal de seguridad. A pesar de los disturbios, las autoridades lograron contener la situación, aunque se reportaron al menos dos guardias privados heridos durante los enfrentamientos.

Los incidentes han generado preocupación en el ámbito del fútbol chileno, especialmente por las amenazas de la barra de suspender el encuentro y paralizar el fútbol si sus demandas no son atendidas. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades tomen medidas para abordar la violencia en los estadios.