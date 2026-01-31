Rubén Campos critica duramente a Karen Doggenweiler y revela el motivo de su mala relación a semanas de la Gala de Viña

A pocas semanas de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, el diseñador Rubén Campos ha desatado una controversia al criticar abiertamente a la animadora del evento, Karen Doggenweiler. En el programa “Sígueme” de TV+, Campos reveló que decidió no participar en la transmisión del festival, a pesar de haber recibido una oferta atractiva, debido a inseguridades personales relacionadas con su ausencia en el evento durante seis años. “Me ofrecieron un buen trato, me pagaban muy bien, pero yo hace seis años que no estoy en la Gala y eso me produjo muchas inseguridades, son cosas típicas de los años, tengo 71”, explicó Campos.

La polémica se intensificó cuando, al ser preguntado por el presentador Michael Roldán si le habría gustado vestir a Doggenweiler para el festival, Campos respondió de manera contundente: “No… además no me gusta nada de ella. Es una cosa totalmente personal por los hechos (…) Las divas se creen divas, y van a ser divas hasta que se les baje el moño”. Esta declaración dejó atónitos a los panelistas del programa, quienes no esperaban tal nivel de crítica hacia la animadora.

El conflicto entre Campos y Doggenweiler parece tener raíces en un incidente ocurrido durante la Gala de Viña 2023. En una entrevista anterior en “Zona de Estrellas”, Campos relató cómo ayudó a la animadora en un momento crítico, cuando el vestido que le estaban confeccionando no cumplió con las expectativas. “¿Tú sabes que Karen Doggenweiler llevó un vestido mío, creo que en la gala pasada? El vestido que le estaban haciendo le quedó pésimo. Llegó el día antes de la gala, con Maxi Gallegos, gran amigo mío que influyó en mi decisión. Entonces, le presté un vestido que era increíble”, comentó el diseñador.

A pesar de su gesto de apoyo, Campos expresó su decepción por la actitud de Doggenweiler, señalando que a menudo los rostros de televisión no valoran adecuadamente la ayuda que reciben. “Eso es lo que pasa con los rostros, que uno les presta, las atiende, les muestra… que sé yo, y después, en los momentos que debieran… no están”, lamentó.

En medio de esta controversia, la exalcaldesa de Maipú, quien también ha estado en el centro de atención por su situación judicial, se comunicó con el programa “Mucho Gusto” para expresar su descontento con la cobertura mediática de su caso. La situación ha generado un amplio debate en el mundo del espectáculo, especialmente con la inminente llegada del Festival de Viña del Mar, uno de los eventos más esperados del año en la industria del entretenimiento en Chile.