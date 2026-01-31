Grenergy presenta proyecto solar de US$577 millones en Antofagasta, buscando potenciar la energía renovable en la región

Grenergy ha presentado el proyecto «Parque Solar Elena 2» al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile, con una inversión de US$577 millones.

El proyecto se desarrollará en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta, abarcando una superficie de 895,27 hectáreas. La iniciativa tiene como objetivo la generación de energía eléctrica a través de una central solar fotovoltaica que contará con 906.528 módulos de 625 Wp cada uno. En total, se espera que el parque alcance una potencia instalada de 566,58 MWp y una potencia nominal de 467,5 MW, que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Además, el proyecto incluye un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con una potencia nominal de 430 MW y una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 3.010 MWh, lo que equivale a unas 7 horas de autonomía.

Para la evacuación de la energía generada, se contempla la construcción de una Línea de Alta Tensión de 21,89 kilómetros de longitud, que estará compuesta por 56 estructuras. La faja de servidumbre de esta línea será de aproximadamente 30 metros a cada lado, y se conectará a la Subestación Eléctrica Kimal, que es de propiedad de un tercero.