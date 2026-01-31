Tribunal amplía plazo de búsqueda en terreno de Julia Chuñil hasta el 28 de febrero por falta de hallazgos relevantes

El Juzgado de Garantía de Los Lagos ha decidido extender el periodo de búsqueda en el terreno donde se encuentra la casa de Julia Chuñil, quien ha estado desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024. La nueva fecha límite para las labores de búsqueda se ha fijado para el sábado 28 de febrero, tras la solicitud del Ministerio Público, que argumentó la necesidad de continuar las diligencias debido a la falta de hallazgos significativos hasta la fecha.

Inicialmente, se había previsto que las operaciones concluyeran el 31 de enero, pero la complejidad del terreno, que incluye una gran extensión y un denso bosque, ha llevado a las autoridades a solicitar más tiempo. La Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, destacó que “no es fácil buscar en una extensión territorial tan densa y extensa”, lo que ha justificado la prórroga.

Además, el tribunal había accedido previamente a la petición de la Fiscalía para demoler algunas estructuras en el predio, aunque hasta ahora solo se ha realizado la demolición de una bodega, donde se detectaron anomalías a través de un georradar. Esta actividad se llevó a cabo el viernes, pero no se encontraron elementos relevantes en el lugar.

La fiscal Esquivel ha indicado que “Doña Julia habría sido asesinada en este lugar, por eso es el primer lugar de interés”, reafirmando el compromiso de las autoridades de no cesar en la búsqueda hasta que se agoten todas las posibilidades. En medio de este contexto, el ex diputado, actualmente en prisión preventiva, ha acusado al Ministerio Público de falta de objetividad, argumentando que la causa se basa en filtraciones y declaraciones falsas.

