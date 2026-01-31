Argentina y Estados Unidos avanzan en acuerdo para recibir inmigrantes deportados desde el país norteamericano

Estados Unidos y Argentina están en negociaciones avanzadas para que el país sudamericano reciba inmigrantes deportados desde la nación norteamericana.

Según un informe del New York Times, ambos gobiernos están trabajando en un acuerdo que permitiría a Estados Unidos enviar a inmigrantes a Argentina, con el objetivo de que estos sean posteriormente repatriados a sus países de origen mediante vuelos desde el territorio argentino. Esta iniciativa surge en un contexto donde la administración del presidente argentino Javier Milei busca fortalecer sus relaciones con la Casa Blanca, mostrando un interés particular en esta propuesta.

Las conversaciones se centran en la posibilidad de que Argentina reciba a personas que sean detenidas poco después de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, especialmente aquellas que son interceptadas cerca de la frontera. En este sentido, el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Navarro, presentó una propuesta a principios de este mes para formalizar el acuerdo.

Documentos a los que tuvo acceso el New York Times indican que el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, se comprometió con las autoridades estadounidenses a firmar el acuerdo en cuestión. Este desarrollo refleja un cambio en la política migratoria de Argentina y su disposición a colaborar con Estados Unidos en la gestión de la inmigración ilegal.