Fallece Catherine O’Hara, la icónica actriz recordada por su papel de madre en Mi Pobre Angelito y su legado en el cine

Catherine O’Hara, reconocida actriz canadiense, ha fallecido, dejando un legado imborrable en el cine y la televisión.

Este viernes se confirmó la muerte de Catherine O’Hara, la aclamada actriz canadiense famosa por su papel de Kate McCallister, la madre de Kevin, en las icónicas películas de “Mi Pobre Angelito”. Según el portal TMZ, las circunstancias de su fallecimiento aún no han sido reveladas. A lo largo de su carrera, O’Hara se destacó no solo en el cine, sino también en la televisión, acumulando numerosos premios y reconocimientos.

O’Hara comenzó su carrera en la década de 1980, participando en la película “After Hours” de Martin Scorsese y en la comedia oscura “Beetlejuice”. Su éxito en “Mi Pobre Angelito” en los años 90 la catapultó a la fama, y continuó su trayectoria con papeles memorables en “El Extraño Mundo de Jack”, donde dio vida a Sally, y en el western “Wyatt Earp”. También participó en producciones como “Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events”, “Chicken Little” y “Frankenweenie”. Su última aparición en el cine fue en “Beetlejuice 2”.

En el ámbito televisivo, O’Hara tuvo una carrera igualmente exitosa. Ganó un Premio Emmy por su trabajo en el programa “CTV Network 90” y en 2020 recibió otro Emmy por su actuación en la aclamada comedia “Schitt’s Creek”. En 2025, fue nominada en dos categorías por su trabajo en la serie “The Studio” y como actriz invitada en “The Last of Us”.

Catherine O’Hara estaba casada con Bob Welch, diseñador de producción de “Beetlejuice”, con quien tuvo dos hijos. A lo largo de su vida, mantuvo una amistad cercana con Macaulay Culkin, el protagonista de “Mi Pobre Angelito”, y estuvo presente cuando él recibió su estrella en el Paseo de la Fama. Su legado perdurará en la memoria de sus seguidores y en la historia del entretenimiento.