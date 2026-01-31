Catherine O’Hara, la inolvidable actriz de Mi pobre angelito, fallece a los 71 años dejando un legado en la comedia

La actriz Catherine O’Hara ha fallecido a los 71 años, dejando un legado significativo en la comedia y el cine.

La noticia de su deceso fue confirmada el viernes por el portal TMZ, que citó a dos fuentes cercanas a la artista. Hasta el momento, no se han divulgado las causas de su muerte. O’Hara es ampliamente reconocida por su papel como la madre de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, en las dos primeras entregas de la popular película “Mi pobre angelito”. Además, su actuación como Moira Rose en la aclamada serie “Schitt’s Creek” la consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión contemporánea.

Su último trabajo fue en la serie “The Studio” de Apple TV+, donde su actuación le valió una nominación a los Premios Emmy. A lo largo de su carrera, que abarcó más de cinco décadas, O’Hara recibió numerosos reconocimientos, incluyendo dos premios Emmy, un Globo de Oro y un premio Astra, destacándose por su versatilidad y talento en diversos géneros.

Según informó The Hollywood Reporter, O’Hara falleció “después de una breve enfermedad”, aunque no se han proporcionado más detalles sobre su estado de salud previo a su muerte. Su partida ha dejado un profundo vacío en la industria del entretenimiento, donde su legado perdurará en la memoria de sus seguidores y en la historia del cine y la televisión.