Defensa de Claudio Orrego responde a detenciones en Caso ProCultura y critica acciones de la Fiscalía en investigación

El abogado Aldo Díaz se pronunció tras las órdenes de detención emitidas por un tribunal contra Alberto Larraín y cinco personas más, en el contexto del Caso ProCultura, relacionado con un convenio firmado con la Gobernación Regional Metropolitana para implementar el programa de prevención de suicidio denominado “Quédate”. La medida fue solicitada por el fiscal Juan Castro Bekios y afecta a Larraín, así como a María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado.

Claudio Orrego, quien también está bajo investigación por la Fiscalía en esta misma causa, aún no ha recibido notificación sobre la solicitud de desafuero que se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones, sin una fecha definida para su discusión. Aldo Díaz, abogado defensor de Orrego, expresó que “como defensa de Claudio Orrego, no hemos sido notificados de ninguna gestión procesal” y añadió que se sienten “muy tranquilos” mientras esperan los alegatos sobre el desafuero.

Díaz mostró confianza en que la solicitud de desafuero será desestimada, afirmando que “sabemos, y estamos confiados en ello, que la solicitud de desafuero será rechazada en todas sus partes por ser infundada y estar mal planteada”. Además, hizo un llamado a la Fiscalía, instando a que las acciones que están llevando a cabo no busquen alterar el curso de la solicitud de desafuero, sino que se basen en los hallazgos de la investigación, advirtiendo que espera que no se instrumentalice el proceso.

En un contexto más amplio, el exdiputado, actualmente en prisión preventiva, ha acusado al Ministerio Público de perder objetividad, argumentando que la causa se ha construido sobre filtraciones y declaraciones falsas. Por otro lado, Magdalena Piñera, hermana del expresidente Sebastián Piñera, defendió el carácter dialogante de su hermano y recordó las conversaciones que ha tenido con el presidente Gabriel Boric.

