CNE reporta 196 proyectos ERNC en construcción con capacidad de 5.033 MW, destacando la energía solar como líder en el sector

La Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile ha reportado que el año 2022 concluyó con un total de 196 proyectos de generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en construcción, los cuales suman una capacidad instalada de 5.033 megavatios (MW) y se espera que ingresen al sistema eléctrico entre ahora y diciembre de 2027.

El informe sectorial destaca que las centrales solares fotovoltaicas lideran la lista de proyectos en construcción, acumulando 4.153 MW, lo que representa un 82% del total de la capacidad en desarrollo. En segundo lugar, se encuentran los parques eólicos, que aportan 841 MW, equivalentes al 17% del total, mientras que las centrales mini hidro suman 36 MW.

En cuanto a los proyectos de ERNC que ya cuentan con aprobación ambiental, la capacidad instalada asciende a 70.293 MW. De esta cifra, las instalaciones solares representan 48.492 MW, seguidas por los proyectos eólicos con 18.308 MW. Las centrales mini hidro mantienen una capacidad de 715 MW, mientras que la Concentración Solar de Potencia y la geotermia tienen capacidades de 2.622 MW y 155 MW, respectivamente.

Además, los proyectos que se encuentran en proceso de calificación totalizan 10.511 MW, de los cuales 4.729 MW son solares y 5.779 MW son eólicos. La inversión total estimada para estos proyectos asciende a 26.487 millones de dólares.

Este crecimiento en la capacidad de generación de energías renovables en Chile refleja un compromiso continuo con la transición energética y la sostenibilidad, alineándose con las metas de reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética del país.