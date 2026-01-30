Mónica Pérez se despide de Teletrece Tarde con emotivas palabras y agradecimientos antes de su nuevo desafío en T13 En Vivo

Mónica Pérez se despidió este viernes del noticiero Teletrece Tarde para asumir el rol de rostro ancla del canal de noticias T13 En Vivo.

Durante su emotiva despedida, la periodista no pudo contener las lágrimas al agradecer a su equipo y a los televidentes por los cinco años que compartió en el espacio informativo. “Quería tomarme unos minutos no solo para despedirme de mi equipo, sino también de ustedes (televidentes) porque voy a tomar un nuevo desafío en esta misma empresa, en T13 En Vivo”, expresó Pérez.

La periodista destacó la importancia de su etapa en Teletrece Tarde, donde se sintió agradecida por la confianza que le brindaron los televidentes. “Este es mi último Teletarde… y quiero agradecerles porque ustedes me abrieron las puertas de su casa, de su oficina, compartieron conmigo su colación, su almuerzo durante cinco años y, por tanto, les doy muchas gracias”, continuó.

Pérez también reflexionó sobre su compromiso con el periodismo, afirmando que siempre se ha esforzado por ofrecer información de calidad y cercana al público. “Puse todos los atributos de mi trayectoria profesional al servicio de la información que le entregamos todos los días, y lo hice porque yo me he autoimpuesto una misión periodística, y es hacer periodismo profesional, serio, independiente, de calidad, pero también cercano”, indicó.

La periodista subrayó la importancia de la credibilidad en los medios de comunicación, un aspecto que ha sido destacado en diversos estudios de opinión. “Y yo sé, porque ustedes también lo saben, que el atributo de la confianza, la confianza que tenemos que sentir los unos por los otros y sobre todo en la información que entregan los medios de comunicación, es uno de los factores aún más importantes”, aseguró.

Pérez se mostró entusiasmada por su nuevo desafío en T13 En Vivo, donde buscará consolidar el rol informativo del canal y transformarlo en el más importante del país. “Con esa misma convicción, es que voy a asumir el desafío de consolidar el rol informativo de T13 En Vivo y transformarlo en el canal de noticias más importante del país”, afirmó.

Al finalizar su despedida, agradeció a su equipo de trabajo, a sus editoras, compañeros de móviles, técnicos y productoras, reconociendo que sin su esfuerzo no habría sido posible el éxito en pantalla. “Hemos compartido muchísimos buenos momentos, otros no tanto, pero de cada uno me llevo muchísimos aprendizajes”, concluyó.

Mónica Pérez comenzará su nuevo proyecto en T13 En Vivo en marzo, mientras que su puesto en Teletrece Tarde será ocupado por Consuelo Saavedra, quien asumirá la conducción del noticiero junto a Iván Valenzuela.