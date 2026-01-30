Independencia lidera el país al capacitar a funcionarios en la nueva Ley de Seguridad Municipal para fortalecer la seguridad pública

La Municipalidad de Independencia ha dado un paso significativo al convertirse en el primer municipio de Chile en iniciar un proceso de capacitación para sus funcionarios y autoridades en materia de seguridad pública.

Este programa formativo, titulado “Seguridad Municipal: Marco Normativo, Roles y Desafíos Operativos”, fue impartido por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y se llevó a cabo de manera presencial en la comuna. Su objetivo es fortalecer la comprensión de los aspectos normativos y operativos del sistema municipal en relación con la seguridad pública.

El contenido del curso abarca el nuevo marco legal que regula la seguridad municipal, los roles que deben desempeñar las instituciones y los desafíos que enfrentan en el ejercicio de funciones preventivas, fiscalizadoras y de protección. Esteban Díaz, director del Observatorio de Seguridad de AMUCH, enfatizó la importancia de que los funcionarios municipales conozcan a fondo la ley que se ha promovido durante años. “Lo más relevante es que quienes tendrán la responsabilidad de implementarla la conozcan en detalle y se familiaricen con ella con antelación“, afirmó Díaz.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, también destacó la relevancia de esta capacitación, subrayando que la seguridad es una de las prioridades de su gestión. “Esta capacitación marca un hito relevante, ya que nos permite prepararnos de manera seria y responsable para implementar la nueva Ley de Seguridad Municipal, entregando mayores herramientas a nuestros equipos y resguardando siempre los derechos de la comunidad y de nuestros funcionarios“, indicó Iglesias.

Entre los temas tratados en la capacitación se incluyen el rol de las municipalidades en la prevención del delito, los alcances y límites de la acción municipal, la coordinación interinstitucional y territorial, así como las funciones de los directores e inspectores de Seguridad Pública. También se abordó el uso de tecnologías para la prevención del delito y los principios de proporcionalidad, racionalidad y resguardo de los derechos fundamentales.