El mercado del cobre en Chile experimenta un fuerte aumento impulsado por la debilidad del dólar y la especulación internacional

El mercado internacional del cobre experimentó un notable aumento durante la semana del 26 al 30 de enero, alcanzando un nuevo máximo histórico de US$6,28 por libra y cerrando en US$6,06 por libra, lo que representa un incremento semanal del 3,5%.

De acuerdo con el informe semanal de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), este desempeño ha elevado el promedio anual del cobre a US$5,94 por libra, lo que implica un aumento del 46% en comparación con el promedio registrado en la misma fecha de 2025.

Entre los factores que impulsaron este aumento se encuentra la debilidad del dólar estadounidense, cuyo índice alcanzó mínimos de varios meses, lo que favoreció la inversión en metales cotizados en esta divisa. Además, un contexto de incertidumbre macroeconómica y geopolítica ha llevado a los inversores a buscar activos considerados refugio, como el cobre.

El informe también destaca un aumento en la actividad especulativa, especialmente en los mercados asiáticos. En particular, los volúmenes transaccionados en la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzaron niveles récord para un mes de enero, lo que amplificó los movimientos de precios. Sin embargo, este aumento en los precios no fue acompañado por una recuperación equivalente en la demanda física, especialmente en China, donde la prima del cobre importado ha caído a niveles de US$20-25 por tonelada.

Desde el lado de la oferta, el mercado ha mostrado una alta sensibilidad a las interrupciones en la producción en Chile. Aunque se lograron acuerdos laborales que normalizaron el acceso a las minas de Escondida y Zaldívar, la huelga en Mantoverde continúa. Esta operación, que produjo cerca de 95 mil toneladas de cobre en 2025, ha reforzado la percepción de restricciones a corto plazo en un contexto de inventarios ajustados fuera de Estados Unidos.

En cuanto a los inventarios, las existencias de cobre refinado en las principales bolsas de metales alcanzaron 929.731 toneladas, lo que representa un aumento semanal del 2,5% y un incremento acumulado del 25,2% respecto al cierre de 2025. Los inventarios han crecido en la LME, Comex y la Bolsa de Futuros de Shanghái, lo que refleja un mercado con mayor volatilidad y señales mixtas entre la oferta financiera y la demanda física.

Finalmente, la proximidad del Año Nuevo Lunar en China y la incertidumbre en torno a las tarifas arancelarias en Estados Unidos han contribuido a reducir la liquidez y aumentar la volatilidad en el mercado, lo que explica tanto el impulso alcista como la posterior corrección observada hacia el final de la semana.