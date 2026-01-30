Archivos de Epstein revelan acusaciones de abuso sexual contra Trump por menor de edad hace 35 años en Nueva Jersey

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública una extensa colección de cerca de tres millones de páginas de documentos relacionados con el Caso Epstein, que incluye acusaciones que vinculan directamente al expresidente Donald Trump.

Según un informe de The New York Times, estas denuncias fueron presentadas al FBI hace varios años, pero no se proporcionaron detalles sobre la verificación o el seguimiento de las investigaciones correspondientes. Tras su publicación, algunos de los documentos estuvieron temporalmente fuera de línea en el sitio web del Departamento de Justicia. El medio BioBioChile ha confirmado la existencia de estos archivos.

Entre las acusaciones, se menciona que hace aproximadamente 35 años, una menor de entre 13 y 14 años habría sido forzada a realizar sexo oral a Trump durante una fiesta en Nueva Jersey. En el mismo contexto, se alega que la menor también fue víctima de abuso por parte de Jeffrey Epstein. Los documentos citan que “una amiga de sexo femenino fue forzada a practicar sexo oral al presidente Donald Trump hace 35 años, en Nueva Jersey”. Además, se detalla que la menor supuestamente mordió a Trump durante el incidente y recibió un golpe en la cara tras reírse de la situación. La amiga también afirmó haber sido abusada por Epstein.

Desde la Casa Blanca, se ha respondido a estas acusaciones señalando que “los documentos publicados el viernes pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o enviados de manera fraudulenta”. También se ha indicado que “algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020”.

The New York Times reportó que al menos una docena de denuncias contra Trump y Epstein fueron publicadas, aunque solo algunas de ellas recibieron seguimiento. Se mencionó que algunas de estas denuncias carecían de credibilidad y que varios denunciantes no proporcionaron información de contacto a los investigadores.

Hasta el momento, Donald Trump no ha hecho comentarios públicos sobre estas acusaciones.