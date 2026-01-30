Bastián Muñoz se une a su padre Kanela en “Vecinos al Límite”: el debut de un dúo familiar en el reality

El reality show “Vecinos al límite” de Canal 13 ha revelado al último famoso que se unirá a los equipos de este nuevo formato, que promete ser un desafío emocionante para los participantes. El cantante Kanela será acompañado por su hijo, Bastián “Bimza” Muñoz, quien se suma a un elenco de figuras del espectáculo que liderarán a equipos compuestos por participantes anónimos.

“Vecinos al límite” contará con cuatro equipos, cada uno dirigido por un famoso y respaldado por otro. Los equipos ya confirmados incluyen a Alejandra Fosalba y Felipe Contreras, Paula Pavic y Carla Ballero, así como Joche Bibbó y Princeso. La inclusión de Bimza, un músico urbano e influencer de 23 años, completa el elenco de líderes de este reality, que se centra en la competencia por ver quiénes habitan en la mejor de las cuatro casas y quiénes serán eliminados.

Bastián Muñoz, quien cuenta con más de 30 mil seguidores en Instagram y más de 10 mil oyentes mensuales en Spotify, ha estado en el ojo público desde su debut televisivo en septiembre de 2021, cuando apareció junto a su padre en el programa “Los 5 mandamientos”. Desde entonces, ha lanzado varias canciones, incluyendo colaboraciones con Noche de Brujas y otros artistas como Tunnechikidd y Tobal MJ. Además, su vida personal ha sido objeto de atención mediática, especialmente por su relación con Trini Neira, hija de la conocida figura de la farándula chilena, Pamela Díaz.

Mañana, Bastián tendrá la tarea de ayudar a su padre a seleccionar a los cuatro integrantes que formarán su equipo en el casting abierto que se llevará a cabo desde las 8 de la mañana en el Centro Parque del Parque Araucano. Este evento buscará reclutar a 16 participantes anónimos que se unirán a los famosos en esta competencia. En cuanto a sus expectativas, Bimza ha expresado su deseo de que su equipo esté compuesto por “gente soñadora, disciplinada, motivadora y no superficial”, y ha enfatizado la importancia de que los seleccionados tengan “historias reales de esfuerzo”.