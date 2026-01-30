Festival REC 2026: Música y solidaridad se unen para apoyar a bomberos afectados por incendios en Biobío

El Festival REC 2026 se centrará en apoyar a los bomberos damnificados por los incendios en la Región del Biobío, con un evento gratuito en marzo.

En un contexto de crisis por los incendios forestales que han devastado varias áreas de la Región del Biobío, el Festival REC ha decidido enfocar su 11ª edición en la ayuda a las personas afectadas, especialmente a los bomberos que han perdido sus hogares. Este anuncio fue realizado el jueves 29 de enero en el Gobierno Regional del Biobío, donde el gobernador Sergio Giacaman, junto a consejeros regionales y representantes de Desarrolla Biobío y la productora Sono, hizo un llamado a la comunidad para enfrentar colectivamente esta difícil situación.

“La emergencia continúa en la región del Biobío y seguimos concentrados en ella, articulando y gestionando para que el proceso de reconstrucción avance con la mayor rapidez posible. En ese contexto, quisimos darle un sentido especial a esta versión del REC que, junto con ser un espacio de encuentro a través de la música, será también una instancia para apoyar a los 26 voluntarios de Bomberos que perdieron sus viviendas mientras combatían los incendios forestales”, declaró el gobernador Giacaman.

Desde esta semana, el festival se ha unido a una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los bomberos afectados, invitando a la comunidad a realizar aportes a la Junta Nacional de Bomberos de Chile. El presidente del Cuerpo de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, expresó su agradecimiento por el apoyo del Festival REC 2026 a esta causa.

El evento, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, mantendrá su carácter gratuito y abierto al público. La programación del festival incluye la participación de 45 bandas y solistas, destacando artistas internacionales como la banda escocesa Travis, el Cuarteto de Nos de Uruguay y el argentino León Gieco, reconocido por su influencia en el folclore y el rock.

Además, el festival contará con una notable representación de artistas nacionales, incluyendo a Los Jaivas, Gondwana, De Saloon, Los Tetas, Claudio Valenzuela, Katteyes, Supernova, Tronic, Kudai, Niebla Niebla, Titae 4 Funk y Nico Ruiz. Esta edición del REC también marcará un hito al contar con la mayor participación de proyectos musicales locales en sus 11 años de historia, con 25 proyectos seleccionados, de los cuales 11 fueron elegidos por un comité de producción y 14 por una Mesa de Curatoría compuesta por agrupaciones de las tres provincias del Biobío.

El Festival REC 2026, financiado por el Gobierno Regional del Biobío y producido por Sono, se ha consolidado como un importante evento cultural y económico para la región, logrando récords de asistencia y promoviendo la diversidad musical.