Lluvias en Santiago: ¿Cuándo comenzará el cambio climático este sábado tras la ola de calor extremo?

Una baja segregada traerá un respiro del calor extremo en la Región Metropolitana, con posibilidades de chubascos para este sábado 31 de enero.

Después de una semana caracterizada por temperaturas elevadas en la capital chilena, se anticipa un cambio significativo en las condiciones climáticas debido a la llegada de una baja segregada. Este fenómeno, que se espera que comience a manifestarse con mayor intensidad el sábado, podría generar lluvias en varios sectores de la zona centro-sur del país, incluyendo Santiago. Según el modelo europeo ECMWF, los primeros indicios de inestabilidad atmosférica se notarán desde la tarde del viernes.

El meteorólogo Gianfranco Marcone, en declaraciones a T13, aclaró que “no es núcleo frío, no es un sistema frontal, es una vaguada costera que ingresa a la capital”, lo que provocará una sensación térmica más fresca en la Región Metropolitana. Para el domingo, se prevé que el cielo permanezca nublado, aunque sin precipitaciones, a excepción de la cordillera. Las temperaturas para el inicio de la nueva semana se estiman entre 14 y 30 grados Celsius.

Las proyecciones meteorológicas indican que las probabilidades de lluvia aumentarán considerablemente después del mediodía del sábado, alcanzando un 60% en el centro de Santiago, mientras que en las áreas periféricas la posibilidad de precipitaciones es aún mayor. Sin embargo, los especialistas advierten que las bajas segregadas pueden presentar un comportamiento errático, lo que significa que la intensidad y la distribución de las lluvias podrían variar en las próximas horas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también ha pronosticado un descenso en las temperaturas para el fin de semana, con un cielo nublado y una temperatura máxima de 28 °C para el sábado. El domingo, las condiciones nubosas continuarán, con una máxima de 29 °C, lo que representa un alivio respecto al calor extremo de días anteriores.