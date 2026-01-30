PS y FA logran acuerdo temporal para mejorar relaciones, pero futuro de la alianza sigue incierto y en discusión

El Partido Socialista (PS) y sus aliados del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) se reunieron el jueves en la sede del PS para discutir la reactivación de la coordinación entre los partidos de la coalición de Gobierno, tras tensiones provocadas por la reciente aprobación de la Ley Naín-Retamal. Esta reunión marca el primer paso hacia la restauración de relaciones, que se habían visto afectadas por la absolución del ex carabinero Claudio Crespo.

En el encuentro, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el vicepresidente Arturo Barros recibieron a los líderes del FA, Constanza Martínez y Andrés Couble, así como a Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa del PC. Según fuentes cercanas, el inicio de la reunión fue tenso, con Vodanovic expresando su descontento por la postura de los parlamentarios del FA y el PC respecto a la ley, que había sido solicitada por el propio presidente Gabriel Boric, quien es militante del FA. La presidenta del PS indicó que la militancia interpretó la actitud de sus aliados como una “deslealtad”.

A pesar de la tensión inicial, Martínez y Couble se mostraron receptivos a las preocupaciones planteadas por Vodanovic, aunque no ofrecieron disculpas formales. Se comprometieron a mejorar la comunicación y las formas en el futuro. En este contexto, se destacó el papel del presidente Boric, quien habría estado en contacto con la directiva del PS para facilitar la reconciliación entre los partidos.

Carmona, del PC, subrayó la necesidad de unidad en la izquierda para enfrentar la oposición, enfatizando que la colaboración del PS es esencial. Vodanovic, al finalizar la reunión, afirmó que el PS está interesado en mantener relaciones con todos sus aliados y que la conversación fue constructiva.

A pesar de estos avances, la discusión sobre cómo articular la oposición frente a José Antonio Kast permanece en suspenso. En otro contexto, el ex diputado Kast, actualmente en prisión preventiva, ha criticado al Ministerio Público por lo que considera una falta de objetividad en su caso, mientras que Magdalena Piñera ha defendido el carácter dialogante de Sebastián Piñera, recordando sus interacciones con Boric.

La reunión se produce en un momento de recortes presupuestarios y un enfoque de seguridad reforzado en Argentina, lo que añade un contexto de preocupación por el impacto interno de estas decisiones políticas.