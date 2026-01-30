Masivo apagón eléctrico deja sin luz a más de 150 mil clientes en Los Lagos y parte de Los Ríos

Un apagón masivo afectó a más de 150 mil clientes en la Región de Los Lagos y parte de Los Ríos en Chile, interrumpiendo el suministro eléctrico en varias comunas.

El corte de electricidad se registró en localidades como Puerto Montt, Osorno, Ancud, Castro y Puerto Varas, y también impactó a algunas áreas de La Araucanía y del Biobío, abarcando desde Valdivia hasta la Isla Grande de Chiloé. Las autoridades han indicado que el incidente no está relacionado con condiciones meteorológicas adversas, como tormentas eléctricas o incendios.

Afortunadamente, el servicio eléctrico comenzó a restablecerse a partir de las 12:09 horas, según informó la cuenta oficial del Coordinador Eléctrico. Esto permitió que los ciudadanos pudieran retomar sus actividades diarias con normalidad. Las empresas de suministro eléctrico están trabajando para proporcionar más información sobre las causas del apagón, que aún no han sido esclarecidas.

Este evento se produce en un contexto donde la infraestructura eléctrica del país ha sido objeto de atención, y se espera que en las próximas horas se emitan declaraciones oficiales que aclaren el origen del problema. Las autoridades locales y las empresas de electricidad están comprometidas a mantener informada a la población sobre cualquier desarrollo relacionado con este incidente.