Khaby Lame, el influencer más seguido de TikTok, vende su marca por 975 millones y lanza un gemelo digital

Khaby Lame, el creador de contenido más seguido en TikTok, ha dado un paso significativo en su carrera al vender una parte de su empresa Step Distinctive Limited en un acuerdo valorado en 975 millones de dólares. Este acuerdo, cerrado con Rich Sparkle Holdings, un holding con sede en Hong Kong que cotiza en el Nasdaq, incluye la autorización para crear un gemelo digital de Lame, utilizando inteligencia artificial para replicar su imagen, voz y gestos.

El acuerdo otorga a Rich Sparkle derechos exclusivos a nivel mundial sobre la marca de Lame durante un periodo de 36 meses. Esto abarca la gestión de su tienda en TikTok, la planificación de transmisiones en directo y el comercio a través de videos cortos, así como la gestión de patrocinios. La empresa ha estimado que la comercialización basada en la popularidad de Khaby Lame podría generar más de 4,000 millones de dólares en ventas anuales.

El gemelo digital de Lame se desarrollará utilizando tecnologías como Face ID y Voice ID, lo que permitirá la creación de contenido adaptado a diferentes idiomas y mercados. A pesar de esta innovación, Lame continuará produciendo sus propios videos virales, manteniendo su presencia activa en las redes sociales, un modelo de negocio que ha demostrado ser altamente rentable en la última década.

Khaby Lame, de origen senegalés y nacionalidad italiana, se ha convertido en una figura global gracias a sus videos mudos, donde se burla de los complicados trucos que otros influencers presentan para resolver problemas cotidianos. Su estilo, caracterizado por gestos y humor visual, le ha permitido construir una base de seguidores que supera los 360 millones en todas sus plataformas sociales. Lame comenzó su carrera en TikTok en marzo de 2020, tras perder su empleo en una fábrica debido a la pandemia de COVID-19, dedicando su tiempo a crear contenido en lugar de buscar un trabajo tradicional. Su éxito fue casi inmediato, alcanzando miles de seguidores en pocas semanas.

Este acuerdo marca un nuevo capítulo en la carrera de Lame, quien ha sabido capitalizar su popularidad en las redes sociales, convirtiéndose en un referente en el mundo del entretenimiento digital.