Las MILF regresan a Canal 13 con su elenco original, pero Renata Bravo queda fuera del proyecto por diferencias

El regreso del popular programa “MILF” a Canal 13 ha sido confirmado con su elenco original, aunque una de sus integrantes, Renata Bravo, no formará parte de esta nueva etapa.

Según el programa de farándula “Zona de Estrellas”, Claudia Conserva, Maly Jorquiera y Yazmín Valdés regresarán a la pantalla, mientras que Bravo no fue convocada para este retorno. La periodista Camilísiima anticipó que, si el regreso resulta exitoso, podría implicar la salida de uno de los programas actuales de la tarde en Canal 13, ya que “a los tres programas no les está yendo bien”. Además, se informó que el nuevo formato será producido por la productora de Claudia Conserva y el Pollo Valdivia, y que pronto se grabará un piloto.

Renata Bravo, al ser consultada sobre su ausencia en el regreso, confirmó que no recibió una invitación para participar. “Efectivamente, no me llamaron. Pero estoy feliz que todos tengan trabajo. Si son las originales. Yo soy amiga de la Yaz y la Maly es mi compañera de radio. Quiero que el sol brille para todas y contentas por mis amigas”, expresó Bravo, quien no mostró descontento por no ser parte del proyecto.

La actriz también abordó el tema de su salida del programa en el pasado, aclarando que renunció porque no se sentía cómoda. “No tengo mala onda con nadie. El tema es una y otra vez, hace cinco años que pasó, pero ya no pasa nada. Jamás tuve mala onda con la Yaz y con la Claudia tuvimos diferencias, porque ella era la jefa y yo me fui del programa. Es volver a hablar de cosas que ni siquiera existen”, añadió Bravo, quien actualmente es panelista en el programa “Plan Perfecto”.

El regreso de “MILF” ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, que se convirtió en un fenómeno de la televisión chilena durante su emisión original.