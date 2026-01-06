Fondos de pensiones alcanzan su mejor rendimiento en seis años: Descubre cómo se desempeñó el tuyo en 2025

En 2025, los fondos de pensiones en Chile lograron su mejor rendimiento en seis años, recuperando valor tras fluctuaciones en la economía global y nacional. Al cierre de diciembre, los ahorros previsionales de casi 12 millones de afiliados alcanzaron un total de 5.488,70 millones de UF, equivalentes a aproximadamente 239.310,25 millones de dólares estadounidenses.

Según el informe de la Superintendencia de Pensiones (SP), los fondos Tipo A y B destacaron por sus altas rentabilidades, con un rendimiento real anual de 14,89% y 13,14%, respectivamente. Al finalizar el año, el fondo Tipo A administraba activos por 41.901,11 millones de dólares, mientras que el Tipo B gestionaba 53.399,77 millones de dólares.

El Fondo Tipo C también tuvo un desempeño notable, cerrando 2025 con una rentabilidad real anual de 12,18% y activos por 78.702,74 millones de dólares. Este fondo es el más grande en términos de activos, ya que la mayoría de los afiliados al sistema optan por él para sus ahorros.

Los fondos Tipo D y E también reportaron rendimientos positivos, alcanzando rentabilidades reales de 10,47% y 8,06%, respectivamente. El fondo Tipo D administraba 39.791,49 millones de dólares, mientras que el Tipo E gestionaba 25.515,13 millones de dólares. El buen rendimiento de estos fondos se atribuye en gran medida a la caída de las tasas de interés en los títulos de deuda nacional, lo que favoreció las ganancias de capital en los instrumentos de renta fija.

Este panorama de recuperación en los fondos de pensiones se produce en un contexto de desafíos económicos, lo que resalta la importancia de la gestión de inversiones en el sistema previsional chileno.