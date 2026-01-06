Kel Calderón celebra la caída de Maduro y envía mensaje de esperanza a los venezolanos, pero aclara su postura política

La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela ha generado reacciones diversas en el ámbito de la farándula, destacando la postura de la influencer Kel Calderón, quien se pronunció a través de sus redes sociales sobre la caída y detención de Nicolás Maduro.

Calderón, conocida por su influencia en plataformas digitales, expresó su empatía hacia los venezolanos que celebran este cambio político, aunque también reconoció los desafíos que el país enfrentará en el futuro. En una extensa publicación, la influencer escribió: “Un abrazo apretado a todos mis amigos venezolanos en este día. No, aún no ha terminado y sí, será una transición difícil, pero qué alegría me da ver caer al dictador que tanto daño le ha causado a su país, a ustedes y a sus familias”.

La influencer continuó su mensaje reflexionando sobre la mezcla de emociones que deben sentir los venezolanos en este momento. “Probablemente lo anterior también viene acompañado de muchísima incertidumbre, pero después de tanto tiempo con una comunidad internacional absolutamente pasiva e incapaz de intervenir para brindar una solución a la crisis en Venezuela, por fin vemos caer al dictador”, agregó.

A pesar de su apoyo a la causa venezolana, Calderón se tomó un momento para aclarar su postura política, afirmando: “Y no, no soy partidaria de Trump, jamás lo he sido”. Concluyó su mensaje reafirmando su esperanza por el futuro del pueblo venezolano, a pesar de los retos que se avecinan: “Sé que es una situación compleja para el resto de los países de la región, para el derecho internacional, y que probablemente existen otros intereses involucrados, pero no puedo dejar de sentir una felicidad infinita por ver al pueblo venezolano libre, al fin, del infeliz de Nicolás Maduro”.

La intervención de Estados Unidos y la caída de Maduro han suscitado un amplio debate no solo en el ámbito político, sino también en el de la cultura popular, donde figuras como Calderón utilizan su plataforma para expresar sus opiniones y conectar con sus seguidores sobre temas de relevancia internacional.