Tragedia en Los Muermos: padre pierde la vida al intentar salvar a su hijo de ahogarse en el río Maullín

Un hombre perdió la vida en Los Muermos, región de Los Lagos, al ser arrastrado por la corriente del río Maullín mientras intentaba rescatar a su hijo de seis años.

El trágico incidente ocurrió el domingo alrededor de las 19:50 horas en el sector El Gato, donde Carabineros recibió un aviso sobre un menor que se encontraba bañándose en la orilla del río. Según el capitán Iván Toledo, comisario de la 3ª Comisaría de Maullín, el padre del niño ingresó al agua para sacarlo, pero por razones que están siendo investigadas, no logró salir y fue arrastrado por la corriente.

Inmediatamente después de recibir la alerta, personal del retén Paraguay Chico se trasladó al kilómetro 4 de la ruta B-750. En una primera fase de la operación, Bomberos utilizó un bote zodiac para buscar al hombre, pero no lograron encontrarlo. Posteriormente, el caso fue informado al Ministerio Público, que solicitó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Este lunes por la mañana, los equipos especializados reanudaron la búsqueda y encontraron el cuerpo del hombre a aproximadamente 200 metros al sur del lugar donde se había producido el incidente. El cadáver fue recuperado por el Servicio Médico Legal.

El capitán Toledo hizo un llamado a la comunidad para que extremen las medidas de seguridad en los bordes costeros, ríos y lagos, recomendando que solo se ingrese a lugares autorizados para el baño, enfatizando la importancia de la precaución en estas áreas.