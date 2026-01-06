José Antonio Kast es proclamado Presidente electo por el Tricel tras ganar la segunda vuelta con el 58,16%

José Antonio Kast fue proclamado oficialmente como Presidente electo de Chile por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) el lunes 5 de enero, tras su victoria en la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre, donde obtuvo el 58,16% de los votos.

Durante la ceremonia de proclamación, Kast expresó: “Entré como ciudadano y salgo como Presidente electo”, destacando la importancia del proceso electoral. El Tricel, en cumplimiento de los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, validó el proceso electoral, asegurando que se llevó a cabo de manera ajustada a derecho.

A la ceremonia asistieron los presidentes de todos los partidos políticos, tanto de la coalición oficialista como de la oposición, con la excepción del Partido Comunista, que decidió no participar. Esta decisión se debió a la postura de Kast respecto a la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, realizada por el gobierno de Donald Trump.

Con esta proclamación, se cierra formalmente el proceso electoral en Chile, quedando pendiente el cambio de mando que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo. En esta fecha, Kast recibirá la banda presidencial del actual mandatario, Gabriel Boric, en una ceremonia ante el Congreso Pleno en Valparaíso.

La victoria de Kast en la segunda vuelta electoral representa un cambio significativo en la política chilena, marcando el inicio de su mandato como Presidente del país.