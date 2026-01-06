Amor a la vista: Faloon Larraguibel y Rai se tatúan sus nombres en lugares íntimos y desatan reacciones en redes

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, quienes vivieron un tumultuoso quiebre el año pasado, parecen haber encontrado la estabilidad en su relación, como se evidenció en la reciente edición del programa “Fiebre de Baile”, donde ambos son participantes. Durante el show, la pareja mostró sus nuevos tatuajes, que llevan los nombres de cada uno, como símbolo de su amor renovado.

Faloon Larraguibel se tatuó el nombre “Rai” en la parte superior de su pierna izquierda, justo al lado de su glúteo, mientras que Raimundo Cerda optó por plasmar el nombre de su pareja bajo su brazo izquierdo, cerca de la axila. La influencer venezolana compartió que este gesto ha sido un “cable a tierra” para su familia, indicando que están en un buen momento juntos.

“¿Por qué no hacerlo? Estamos pasando por un gran momento y ni pienso en lo que pueda pasar. Fue un acuerdo al que llegamos y cada uno eligió donde hacerlo. Yo me lo puse acá porque no me gusta mostrar mucho mis tatuajes, y ahí (mostrando su pierna), solo él puede verlo”, comentó Larraguibel durante el programa, reflejando la intimidad y el compromiso que sienten el uno por el otro.

La revelación de los tatuajes generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la pareja expresaron sus opiniones. Algunos comentarios fueron positivos, mientras que otros fueron más críticos, con frases como “¡Picantísimo!”, “que ordinariez más grande” y “lueguito se lo van a tener que borrar”, evidenciando la diversidad de opiniones sobre su decisión.

Este nuevo capítulo en la relación de Larraguibel y Cerda llega tras un año de altibajos, y parece que ambos están decididos a dejar atrás el pasado y enfocarse en su presente juntos.